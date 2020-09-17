在柬中企被美制裁 中国使馆批美践踏柬埔寨主权

美国政府周二把中国国企优联发展集团有限公司列入制裁黑名单，称该集团在柬埔寨开发的港口、机场等可能作为军事用途，中国驻柬使馆则指美国政府罔顾事实，粗暴践踏柬埔寨主权。

中国近年加大对柬埔寨的投资，优联集团（UDG）在柬埔寨的七星海（Dara Sakor）综合项目，号称中国在该地区最大型的一带一路项目。

美国国务卿蓬佩奥周二说，有“可信报告”显示，七星海项目“可能用来存放中国的军事资产”。他在一份声明中说：“如若属实，这将违反柬埔寨宪法，并可能威胁印度—太平洋地区的稳定，柬埔寨主权和我们盟友的安全可能受到冲击。”

中国驻柬埔寨大使馆在官网发布消息指出，“柬埔寨综合投资开发试验区暨柬埔寨七星海旅游度假特区项目”是经柬埔寨政府批准，由中国民营企业天津优联集团旗下的优联发展集团有限公司投资的大型综合项目。该项目符合柬埔寨法律、法规，为推动柬经济社会发展做出了贡献。

中国驻柬使馆指责美国政府罔顾事实，以莫须有罪名援引其国内法对柬境内的中资项目实施制裁，是“赤裸裸的霸权行径”，并指美方对在柬中资企业合法投资的打压，损害了相关企业的合法权益，粗暴践踏柬埔寨主权。

中国驻柬使馆对此表示强烈反对和谴责，并敦促美方立即纠正错误做法，撤销制裁决定。