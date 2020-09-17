台军方凌晨公布解放军两架运-8绕台路线及近照

中国大陆解放军军机近来连续进入台湾西南空域，台空军司令部今天（17日）凌晨公布了解放军两架运-8反潜机16日绕台路线及近照。

综合台湾《自由时报》及联合新闻网报道，台空军司令部今天凌晨指出，昨天（16日）有两架大陆军方运-8反潜机进入台湾西南防空识别区内飞行，台空军除公布两架飞机的行进轨迹，也贴出两张运-8反潜机的贴身近照，空军立即紧急广播驱离并进行严密监控。

报道称，此次台国防部有别于过往以新闻稿回应大陆军机扰台的方式，在官网设置“即时军事动态”，以文字、照片披露台湾周边军情，与日本统合幕僚监部的作法相同。

此前，解放军军机曾与本月9日、10日、13日连续进入台西南空域。台国防部及“外交部日前分别召开记者会，要求解放军节制，并呼吁国际社会共同正视此“形成中的侵略性力量”，同时宣称已将威胁信息通报“重要友我国家”。

对此，大陆国台办发言人马晓光昨天在例行发布会上表示，解放军的有关战训活动是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。

马晓光说，大陆愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。解放军的行动是针对外部势力干涉和“台独”分裂活动，绝非针对台湾同胞。他还强调，大陆愿意为和平统一创造广阔空间，但绝不为各种形式的“台独”分裂活动留下任何空间。