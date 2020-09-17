美参议员呼吁特朗普取消TikTok与甲骨文交易案

美国参议员鲁比奥（Marco Rubio）和另外五名共和党参议员呼吁特朗普政府，如果TikTok与母公司字节跳动的关系维持不变的话，应拒绝一项让甲骨文公司成为TikTok美国业务一个“值得信赖的技术供应商”的交易提案。

鲁比奥是第一位要求美国政府因审查问题对TikTok进行调查的参议员。

据路透社报道，他周三在给美国总统特朗普的信中表示，甲骨文的角色、其将提供给字节跳动的技术，以及TikTok演算法的未来，仍存在“严重问题”。

“我们仍然反对允许中国或中国控制的实体保留、控制或修改运营美国版TikTok的代码或演算法的任何交易”、“令我们欣慰的是，这笔交易仍需政府批准，如果报告表明该交易提案将保留与字节跳动或其他由中国控制的实体的联系，我们强烈呼吁政府以国家安全为由拒绝这项提案”。

此外，参议员克鲁兹（Ted Cruz）也对该交易表示担忧。他在另一封信中表示，甲骨文与字节跳动的交易“未能满足总统行政命令的意图”，并“引发了严重的国家安全担忧”。

此前，白宫新闻秘书麦肯内妮说，特朗普政府将很快针对是否让甲骨文成为值得信赖的技术供应商做出决定。

据报道，参议员Thom Tillis、Rick Scott、John Cornyn、Roger Wicker和Dan Sullivan都在卢比奥的信上签了名。

特朗普之前明确表示，他寻求让TikTok全面出售给一家美国科技公司，因国家安全官员担心字节跳动可能将美国用户数据提供给中国政府。但特朗普可能不希望在竞争激烈的大选前几周疏远超过1亿的美国TikTok用户。

特朗普还曾表示，他是甲骨文联合创始人兼董事长埃利森的粉丝。埃利森是少数几位公开支持特朗普的科技业高管之一。

同时，中国也更新了出口限制规定，使其在技术转让给外国买家方面具有话语权，如TikTok的推荐算法。中国官员曾表示，字节跳动不应被美国强制出售。

甲骨文周一宣布，在字节跳动提交给美国财政部的提议中，甲骨文将作为字节跳动“值得信赖的技术供应商”，未就协议条款提供进一步细节。