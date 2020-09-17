中国商务部称欢迎美企继续加大在华投资

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，中方深化改革、扩大开放的决心不会动摇，欢迎美国企业继续加大在华投资，共享中国发展红利。

据新华社报道，王受文前天（15日）与美中贸易全国委员会部分董事会成员举行在线座谈会时指出，面对冠病疫情造成的困难和中美经贸关系复杂局面，中方本着诚意认真落实中美第一阶段经贸协议，努力为两国企业开展务实合作营造良好环境。中方坚决反对美方在涉台、涉疆等问题上的错误做法。美方应与中方相向而行，共同维护中美关系大局。

王受文表示，中方深化改革、扩大开放的决心不会动摇，今年以来，已采取一系列实际行动。中国供应链稳定、韧性强，经济长期向好的态势不会改变。中方欢迎美国企业继续加大在华投资，共享中国发展红利。

世界贸易组织周二裁定，美国在2018年对中国商品加征的关税违反了国际贸易规则。该裁决引起美国的强烈不满，批评世贸组织没有能力阻止中国的不公平贸易行为。

华盛顿说，两年前对价值2000多亿美元（约2720亿新元）的中国商品征收关税是合理的，因为中国强迫企业转让技术和知识产权。

但由三名贸易专家组成的世贸组织小组委员会认为，美国征收的关税违反了贸易规则，因为这些关税仅针对中国，且高于美国同意的最高税率。