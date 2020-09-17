长春交警36万哈雷摩托引热议 官方回应称手续正规

中国吉林省长春市交警购进多辆单价36万多元人民币的哈雷摩托车的消息近日在网络引发争议，长春交警回应称，这批警用摩托车是2018年采购的，经过正规手续和流程购买。

据澎湃新闻报道，一则吉林省长春市公安局交警支队购多辆单价为36.76万元（下同，约7.4万新元）的警用摩托车公告截图前天（15日）引发网友热议。有网友质疑：“有必要买这么贵的摩托车吗？”

据吉林省政府采购网上一份采购成交公告显示，采购单位除了采购单价为36.76万元的哈雷FLHX摩托10辆外，还有160辆单价为14.5万元的比亚乔摩托车。

长春市公安局交警支队宣传处一位负责人前天回应称，前述被热议的采购项目成交公告是2018年的事，“这批哈雷警用摩托车均是经过正规手续和流程购买，这两年也一直在用。”

至于这批哈雷警用摩托车是否有特殊用处，该负责人表示不清楚。

另据《潇湘晨报》报道，涉事的长春交警支队工作人员说，据了解主要用途是路面执勤，详细情况或会发布通报回应。

对此，《新京报》发表评论文章指出，交警执法不是“耍酷”，不需要名牌豪华摩托车来装点门面。当地的回应来得很及时，但回应内容显然跟公众关注的焦点存在错位：相关人员的回应着眼的是“合规性”问题，公众关心的更多的是“必要性”问题。

报道称，此前已有过交警部门采购哈雷摩托车的先例。浙江省杭州市交警部门在2018年采购了进口警用摩托车，但当地对采购行为进行了信息公开。浙江省政府采购网发布的公告显示，因开展外宾护卫工作的特殊需求，需购置国宾护卫摩托车，需要采购一批安全性高、加速性快、稳定性强的二轮摩托车，但二轮摩托车市场无同类产品满足该需求，只能采购进口品牌产品。符合此次采购需求的有三款进口摩托车，其中就包括哈雷摩托车。

