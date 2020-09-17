中国收紧小贷公司融资渠道 蚂蚁的消费贷款证券化或承压

中国再度加强对小额贷款公司的监管，特别是将严控小贷公司从外部融入资金的能力，以遏制中国万亿人民币级的消费金融市场的杠杆风险。分析认为，这令正寻求沪港两地上市的蚂蚁集团，面临新的考验。

据彭博社报道，中国银保监会周三（16日）发布关于加强小额贷款公司监督管理的通知，要求小额贷款公司通过银行借款、股东借款等非标准化融资形式融入资金的余额不得超过其净资产的一倍；通过发行债券、资产证券化产品等标准化债权类资产形式融入资金的余额不得超过其净资产的四倍。

上述要求将使小额贷款公司及依托小贷公司牌照开展消费贷款业务的机构面临更高的融资门槛。据蚂蚁集团招股说明书申报稿披露，这家中国最大的线上消费金融平台运营的借呗和花呗等贷款，部分即通过重庆市蚂蚁商诚、重庆市蚂蚁小微两家小贷公司发放，并借助发行资产证券化(ABS)产品在内的方式从市场筹集资金。

天风证券首席银行业分析师廖志明认为，“对蚂蚁的ABS发行会带来一定的影响，等于有了更多的约束。”过去行业通过ABS杠杆加的比较厉害，前两年在监管指导下，蚂蚁ABS发行规模已有明显下降，监管最新政策进一步约束了小贷公司加杠杆的行为。

银保监会数据显示，截至去年末，中国共有小额贷款公司法人机构9074家，贷款余额10043亿元（人民币，下同，2019.13亿新元）。银保监会文件还要求小贷公司坚守放贷主业、坚持小额分散、合理确定利率、注重服务当地等。

蚂蚁集团招股书显示，截至年6月末促成信贷余额2万1536亿元，其中98%的资金来自合作银行和资产证券化。

银保监会文件并称，小额贷款公司原则上应当在公司住所所属县级行政区域内开展业务。对于经营管理较好、风控能力较强、监管评价良好的小额贷款公司，经地方金融监管部门同意，可以放宽经营区域限制，但不得超出公司住所所属省级行政区域。

蚂蚁集团招股书并称，为支持贷款发放、业务拓展或者应对监管政策的变化，公司的小额贷款子公司需要不时探索不同的融资工具并面对各方面的挑战。