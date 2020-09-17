中国国务院：劳动政策提高新疆人民生活水平

中国国务院发布白皮书说，积极的劳动就业政策，使得新疆人民物质文化生活水平不断提高，各项人权得到保障和发展。

据中国央视新闻客户端报道，中国国务院新闻办公室今天（17日）发布《新疆的劳动就业保障》白皮书。白皮书指出，通过积极的劳动就业政策，新疆各族人民物质文化生活水平不断提高，各项人权得到有效保障和发展。

白皮书指出，新疆的劳动就业总人数2014年至2019年从1135.24万人增加到1330.12万人，增长17.2%。通过实施教育惠民工程，新疆的学前教育、九年义务教育、高中阶段教育、高等教育、职业教育均达历史最高水平。

据介绍，全疆2014年至2019年年均培训城乡各类劳动者128.8万人次，参训人员至少掌握一项就业技能，绝大多数取得了职业资格证书、职业技能等级证书或专项职业能力证书，实现稳定就业。

新疆城镇居民人均可支配收入2014年至2019年由2.32万元（人民币，下同，4664.86万新元）增至3.47万元，年均名义增长8.6%，农村居民人均可支配收入由8724元增至1.31万元，年均名义增长8.9%。

白皮书说，通过积极的劳动就业政策，新疆人民物质文化生活水平不断提高，各项人权得到有效保障和发展，为实现新疆社会稳定和长治久安打下了坚实基础。

白皮书指出，一段时间以来，国际上一些势力出于意识形态偏见和反华需要，无视新疆为保障人权所做的巨大努力，肆意炒作所谓新疆“强迫劳动”问题，抹黑新疆的劳动就业保障工作。

白皮书说，新疆的劳动就业保障政策及其实践，符合中国宪法法律，符合国际劳工和人权标准。展望未来，新疆将继续实施就业优先战略和更加积极的就业政策，大力促进劳动就业。