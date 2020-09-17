江苏一公司禁用苹果手机 否则辞退员工

中国江苏首府酒业有限公司要求员工限期内将苹果手机更换为国产手机，否则直接辞退员工。该通知在网上流传后，网友褒贬不一。

据观察者网报道，江苏首府酒业15日通知，即日起，使用苹果手机的员工，限期30天内更换为国产手机，否则直接辞退。

另外，如果使用的国产手机品牌为华为，会给予补贴，补贴金额为所买手机市场零售价格的15%。

据中国经济周刊报道，该公司一工作人员透露，要求停止使用苹果是考虑到商业机密和信息安全，本质是支持国产，补贴华为用户征求过大家意见。

该通知在网上流传后，网友褒贬不一。有网友认为，和公司员工一样，自己支持该决定。况且，公司是老板的公司，这样做也无可厚非。

但也有网友认为，让员工使用国产手机可以理解，但以此为理由进行辞退就很过分，这本质上就是对员工的不尊重。

此类争议并不是第一次。

杭州一公司2016年发文让员工换掉苹果手机，如果买苹果手机将开除。当时，该公司一股东说：“公司的座右铭是‘让中国爱上中国造’——目前市面上的国产手机性能都很好，为什么一定要跟风购买高价的苹果手机呢？”

这些用手机来体现爱国的行为在当时的舆论场中已受到一定程度的批评。观察者网评论说，消费者买一个产品，买的是功能或者体验，而不是口号，给公司“指定产品”安上一个高大上的名义，即便真心，在外人看来往往是“别有所图”。

华为创始人、CEO任正非去年在接受采访时也曾表示，“目前对华为有两种情绪，一种是鲜明的爱国主义支持华为，一种是认为华为绑架了全社会的爱国情绪，”他说，“如果认为不买华为就是不爱国，那我们孩子就是不爱国，因为他们也用苹果产品。”