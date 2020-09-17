美防长：正建造未来舰队 中国海军无法匹敌

美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）发表演说称，美国正在打造未来的舰队，无人驾驶技术、人工智能和远程精确武器将在其中日益发挥主导作用。

据美国之音报道，埃斯珀9月16日发表演讲说，中国意在打造一支世界级的军队，以主导亚洲，但是中国的海军力量无法与美国匹敌。他说，美国国防部正在打造未来的舰队，无人驾驶技术、人工智能和远程精确武器将在其中日益发挥主导作用。

他说：“今天，在这个大国竞争的时代，国防部把中国，然后是俄罗斯，优先作为我们的首要战略竞争对手。”

埃斯珀举例说，中国正在通过“一带一路”倡议施加影响，“让实力较弱的国家背负上沉重的债务，迫使它们以牺牲主权为代价来获得经济上的援助”。他认为，北京在南中国海与东中国海的行为，是中国试图重塑国际秩序的例子。

他说，中国计划在2035年之前完成其军队的现代化，到2049年建立能够主导亚洲的世界级军队。他提到，除了开发先进的武器系统以外，北京还在投资远程、自动和无人潜艇，认为这可以成为对抗美国海军力量的成本效益高的武器。不过埃斯珀说，中国的海军力量无法与美国匹敌。

他说：“我想清楚地表明，说到海军实力，中国无法与美国匹敌。即使我们停止建造新军舰，中国也需要多年的时间才能赶上我们在公海上的能力。尽管如此，我们必须保持领先；我们必须保持我们的优势；我们将继续建造现代舰艇，以确保我们仍然是世界上最伟大的海军。”

特朗普总统上台以后加大了对美国军方的投入。在2020财年，美国军方的预算为7380亿美元（1万55亿新元）。

去年7月就任美国国防部长的埃斯珀说，今年早些时候，美国海军签署了7.95亿美元的合同，用于购买新型制导导弹护卫舰的第一艘船，并可以选择再购买九艘，总价值近56亿美元。这是美国海军十多年来寻求的第一个新的大型造船计划。

他说，美国海军在无人水面舰艇和无人海底载具的开发方面正在取得坚实的进展，为建立美国未来的舰队打下基础。

埃斯珀说：“这些努力是实现我们未来舰队的下一步，其中无人系统可以执行多种战斗功能，从投射致命火力和布雷，到装备补给或监视敌人。这将是我们今后几年和几十年海战方式的重大转变。”

他补充说，未来的海军和海军陆战队将采用“分布式海上作战”和“远征先进基地作战”等新颖的概念，使美国的作战方式现代化，因为它们可以提供新的联合作战概念并最终成为21世纪的作战理论。