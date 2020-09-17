香港反修例抗争获自由之家年度自由奖项

美国非政府组织“自由之家”（Freedom House）今天举办年度颁奖典礼，香港反修例抗争为得奖者之一。

综合《苹果日报》、美国之音报道，自由之家表示，中国政府正对内加强压制，对外输出威权主义之际，“没有领袖、由民众自发的香港民主运动启发了全世界，200万人上街捍卫基于香港法律理应享有的自由与权利”。

代表香港反修例抗争者领奖的前香港众志主席罗冠聪致词说，香港处在威权主义与民主价值抗争的第一线，在香港追求民主战役中，“世界各国如何压制并削弱中国的扩张主义企图，显得尤为重要”。

罗冠聪说，在这脉络下，美国、英国与欧洲等西方民主国家，需要明言要求中国停止侵犯人权。他并批评，中国不仅从来没有迈向半点民主；相反，却倒行逆施，不断渗透希望瓦解西方民主体制。

长期关注香港人权的美国国会众议院议长佩洛西也说，香港年青抗议人士一年多以来所展现的抗争勇气，与不尊重法治的懦弱政府，形成了鲜明对比。

她在网上预先录制的视频中表示，世界各国必须持续关注香港局势，追究北京责任。“美国政府因商业利益而未有就中国的人权状况发声，我们也几乎失去了为其它地方(人权状况)发声的道德高地。”

受冠病疫情影响，自由之家今天以视讯方式举办年度颁奖典礼，并邀请佩洛西及美国国会及行政部门中国问题委员会（CECC）共同主席、共和党籍参议员鲁比奥（Marco Rubio）担任典礼致词嘉宾。

自由之家今年“自由奖项”共有三位得奖者，除了香港反修例抗争、也包括带领苏丹人民推翻威权总统巴席尔（Omar al-Bashir）的苏丹专业人员协会，以及12月革命烈士家庭组织。