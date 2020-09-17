王毅称某些域外势力策动“颜色革命”

中国国务委员兼外长王毅接受新华社专访时，不点名批评美国，称某些域外势力以各种借口插手本地区国家内部事务，甚至策动新一轮“颜色革命”，同时出于维持单极霸权需要，又编造各种谎言恶意抹黑中俄等新兴经济体国家，试图制造所谓“新冷战”。

王毅结束上海合作组织成员国外长理事会会议及访问俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古四国行程后于昨天返回中国。

他接受新华社专访时，提到此次上海合作组织成员国外长理事会会议的核心任务，是为将于11月举行的视像峰会作政治准备，并已达成一系列重要共识和成果。

对于新华社提问美国谋求打造“印太”版北约并推动“印太战略”向北“扩员”，王毅强调俄罗斯、中亚、蒙古是中国西北重要周边，中国高度关注本地区形势，真心希望各国长治久安和发展繁荣。

他也表示，中国同周边国家以及周边国家之间的关系近几年总体势头良好。同时，世界动荡加剧，地区安全面临新威胁新挑战。国际恐怖组织和地区“三股势力”复趋活跃。

他并说：“某些域外势力以各种借口插手本地区国家内部事务，甚至策动新一轮“颜色革命”。同时出于维持单极霸权需要，编造各种谎言恶意抹黑中俄等新兴经济体国家，毫无道理地实施遏制打压，甚至胁迫其他国家选边站队，试图制造所谓“新冷战”。”

“这种行径突破了国与国交往底线，不符合各国共同利益，国际社会不会接受，必将在历史上留下不光彩的记录。”

王毅在这篇刊登于凌晨的专访中强调，此次他出访期间，各国一致认为，安全和战略协作是中国和各国高水平互信的体现和全方位合作的重要组成部分，各方均积极评价双方战略安全、防务交流、执法安全合作成果。面对新形势，中国将同各国加强三方面合作。

“坚定支持彼此走符合本国国情、人民自主选择的发展道路，反对任何人、任何势力以任何借口干涉别国内政。中方愿同各国加强治国理政经验交流，维护彼此政治和政权安全。”