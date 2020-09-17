专家：中国区块链底层技术缺乏产权

中国银行原行长李礼辉说，中国是数据资源大国和数字化市场大国，但在全球数字技术版图上尚未建立地缘竞争优势，在区块链的共识机制、智能合约等底层技术上，目前缺乏自主产权。

据新浪财经报道，李礼辉9月17日在中国北京国际科技产业博览会上发表演讲说，由数字技术引领的链接机制、信任机制和竞争机制的变革，将是一个重构进程。

挑战分为两个方面，首先是区块链技术瓶颈有待突破，目前，各个国家均未实现区块链技术的大规模应用，中国的区块链技术研发致力于突破规模化可靠应用的瓶颈；其次是核心数字技术短板有待补强。

他说，中国是数据资源大国和数字化市场大国，但在全球数字技术版图上尚未建立地缘竞争优势，在区块链的共识机制、智能合约等底层技术上，目前缺乏自主产权。

对此他建议要以人为本，占领高地在于高端人才领军的创新型科研机构和核心企业。要明确产业政策，抽调一定财力，对创新型科研机构和核心企业加大投入。要更多鼓励民营队，重点是为民营企业创造更加公平、更加宽松的营商环境。

李礼辉还建议培育数字金融核心竞争力。他说，数字货币在未来的全球经济竞争中将居于核心地位。数字人民币应进一步扩大应用范围和场景，同时抓紧研究中国主导的全球性数字货币的可行路径。

他补充说，金融业数字化变革呼唤制度创新。应该加快数字金融制度建设，抓紧制定区块链金融监管、数字资产市场监管、数字货币监管、法定数字货币发行等数字金融制度，逐步建立数字信任机制。