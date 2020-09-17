指森马侵权的嵩山少林寺注册666个商标

中国休闲服品牌森马因销售含有“少林功夫”元素的服装，被嵩山少林寺发函斥责侵权。记者发现，嵩山少林寺自上世纪90年代开始便广泛布局商标，23年间一共申请注册666个商标。

据澎湃新闻报道，记者发现，作为宗教机构，嵩山少林寺广泛布局商标，截至9月13日，23年间一共申请注册666个商标，八九成带有“少林”字样。其中，在2004年福建南少林寺注册“南少林”商标后几年，嵩山少林寺也注册了“南少林”商标，并将“东少林”、“西少林”、“北少林”全部注册成功。

嵩山少林寺9月1日声明，称嵩山少林寺是注册商标“少林功夫”在服装类商品上的所有权人，森马在售的“Semir国潮跨界合作-国潮少林功夫森马”系列服装，未经授权将“少林功夫”用于服装标签及商品名称，已侵犯少林寺知识产权。

森马服饰回应说，得知此事后很惊讶，森马是通过少林寺所属单位的合作公司获得授权，正在和合作公司进一步沟通中。记者检索多个电商平台发现，被指侵权的系列服装已下架。

记者梳理发现，近年来嵩山少林寺强势维护自身商标权益，还被指有抢注之嫌。中国商标网信息显示，嵩山少林寺先后申请注册“东少林”、“西少林”、“南少林”、“北少林”等商标，且几乎是全类注册。在最近的8月26日，嵩山少林寺又在九、10、16类商标上注册了“南少林”。

北京中闻律师事务所律师刘彬说：“嵩山少林寺把东、南、西、北少林都注册了，可能有点争议。”但是否构成抢注，还要根据事实情况来进行最终判断。

湖南闻胜律师事务所知识产权与娱乐法律师刘凯也认为，其他少林寺与嵩山少林寺在历史沿革、文化渊源等方面具有较大差异，嵩山少林寺申请“东少林”、“西少林”、“南少林”商标确实存在抢注的嫌疑。

对于嵩山少林寺的抢注问题，福清南少林寺主持释广智9月16日明确向记者表示，“都是寺庙，佛家讲‘不争’。”

释广智介绍，福清南少林寺自1996年开始申请“南少林寺”的商标，后续多次申请都通过了。南少林寺申请商标的目的，更多是为了进行知识产权保护，防止其他人过度利用这个品牌，做一些对宗教情感有伤害的事。

他举例说，比如河南曾出现了“少林火腿肠”，南少林寺和嵩山少林寺一脉相承，所以对嵩山少林寺也注册“南少林”商标，“应该有一颗包容慈悲之心，都是为了佛祖的事业，佛教的发展。”