中国恒大集团拟提前偿债15.65亿美元

中国恒大集团今天宣布，将于2020年10月23日提前赎回于2020年到期的11%优先票据，总金额合计15.65亿美元（21.31亿新元）。

据路透社报道，发布在港交所的文件显示，此次提前偿还行动涉及两只债券——分别发行于2018年10月31日和2018年11月19日的优先票据；中国恒大将偿付债券的本金及截至赎回日（不含）的应计利息。

中国恒大此举是中国最新的房地产融资管理政策发挥作用的表现。中国央行和住房城乡建设部8月20日联合召开重点房地产企业座谈会后，并以“三道红线”对12家试点房地产企业的融资行为进行约束。恒大位列12家房企之列，且三个指标全部越线；根据监管要求，中国恒大不能增加有息债务。

三道红线分别为：房企剔除预收款后的资产负债率不得大于70%，净负债率不得大于100%，现金短债比不小于1。中国恒大2019年末的情况则是：剔除预收款后的资产负债率为78.03%，净负债率100.16%，现金短债比不小于0.59。

中国恒大也在积极应对监管的新举措，一方面加大销售力度，另一方面着手减少债务。

据报道，恒大近期宣布，在中国的楼盘全线七折开售，直至十一黄金周结束，此举搅动市场，并引发其他开发商被迫跟进。

同时，在8月31日召开的业绩会上，恒大总裁夏海钧表态称，在未来三年，每年要将有息负债总额减少1500亿元（人民币，下同，300亿新元），合共4500亿元。

截至2020年6月末，中国恒大总资产2.3万亿元，负债总额为1.98万亿元；今年上半年，该公司合约销售额为3488.40亿元，较2019年同期增长23.8%。



