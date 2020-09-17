“红色文献”收藏家符春晓被窃 据悉损失40亿港元

著名“红色文献”收藏家符春晓在香港的寓所被切。消息人士透露，符春晓损失总值高达40亿港元（7.03亿新元）的字画和邮票等珍品，其中包括已故中国领导人毛泽东题词的真迹。

据《星岛日报》报道，专门收藏中共成立初年“红色文献”的知名收藏家符春晓，近月因疫情持续没有去香港，其位于弥敦道的居所被窃。符春晓昨日（16日）回应传媒查询时说自己“吃不下，睡不着，很悲痛”，但不欲透露被盗的是什么收藏品。

案发于9月10日下午4时，大厦保安员巡逻各楼层期间，发现中层一单位的铁闸及木门被撬开，内有被人搜掠痕迹，房间内的铁柜亦被撬开，于是报警。警方到场调查，获悉业主符春晓自1月起已返回内地，暂未能点算损失，前日其女儿到场点算后，报称总值约40亿港元收藏品被盗，当中不乏稀有珍品。

消息人士透露，被盗走收藏品包括一幅长达两米、价值达20亿元的毛泽东亲笔诗词，以及数十幅总值19.8亿元的字画，还有多张估值约2000万元的古董邮票，其中一张是备受收藏家追捧的“全国山河一片红”。

警方翻查大厦闭路电视后发现，当日有三名约30岁男子进入大厦，怀疑与案件有关。

记者昨晚到场视察，大厦保安员透露，业主已购入该单位约10年，主要将单位用作仓库，并非长住。有邻居说，该幢商住大厦除了住宅，也有补习社、中医及牙医诊所、区议员办事处等，亦曾有人开设色情和赌博场所，过往曾发生多宗爆窃案。

生于四川达州的符春晓旅居广州45年，收集研究苏区文化藏品50年，包括苏维埃时期的政府文件、邮票、信札、实物。他曾任《广州集邮》杂志、香港《中华集邮杂志》主编。

被盗走的毛泽东真迹价值高昂，除了因为其历史地位，亦由于毛的字体别具风格。毛泽东生前书写的一份诗句笔记，2017年7月在伦敦苏富比拍卖会以70.4万英镑（124.06万新元）成交。

同被盗的“大一片红”邮票亦是珍品，前年中国嘉德秋季拍卖会拍卖这张被称为“大一片红”邮票，现在存世仅剩九张。该次拍卖的“大一片红”以近1400万元人民币（281.57万新元）成交。