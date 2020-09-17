报告：2020年上半年中美之间的投资降至九年低点

一份研究报告表示，美国和中国之间的投资因双边关系紧张，在2020年上半年降至九年低点。

据路透社报道，谘询公司荣鼎谘询（Rhodium Group）的数据显示，1月至6月中美两国之间的投资，包括公司的直接投资和风险资本的流入，较上年同期下降16.2%，至109亿美元（下同，约148亿新元）。这与2016年和2017年的半年度总计近400亿美元“相去甚远”。

中美近期因贸易战、媒体战等使得双边关系愈发紧张，这也可能导致更多中国企业承受剥离美国业务的压力。

美国总统特朗普早前也说，中国科技公司构成国家安全风险，因此大幅扩大行动以限制中国企业。这当中包括将电信巨头华为列入其贸易黑名单，威胁对中芯国际采取类似的行动，并下令字节跳动剥离旗下的短视频应用TikTok。

报告认为，由于目前对中美技术整合的不安感上升，其他许多公司，不管是在美国有业务的中国公司，还是在中国有业务的美国公司，都有可能被迫进行拆分。

报告补充说，美国对待字节跳动的做法以及整体上不再倾向中美技术整合，可能导致一系列政策出台，以致美国科技公司在中国从事业务变得更加困难。

此外，报告称，上半年美企在华投资锐减31%至41亿美元，中资企业在美投资增加38%至47亿美元。这主要是因为一项交易--腾讯音乐牵头的财团以34亿美元收购环球音乐少数股权。