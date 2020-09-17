台湾否认高调宣传致美国取消经济对话

对于媒体报道称“台湾高调宣传惹怒美国，导致经济对话行程遭取消”，台湾总统府发言人张惇涵今天予以否认。

据《联合报》报道，张惇涵说，相关报道绝非事实，为免错假信息淆误舆论，特此说明。

张惇涵说，美国国务院次卿克拉奇（Keith Krach）率团访台是美国国务院自1979年以来，访台最高层级官员，充分显示台美两国是共享民主价值的坚实伙伴。

张惇涵说，自美国国务院负责亚太事务的助理国务卿史达伟（David Stilwell）于8月31日宣布美方将与台湾成立台美经济对话后，双方即一直就相关工作积极筹备中，也从未停止。

他强调，台湾总统府多次对外声明，关于台美经济对话相关时程、议题、形式等具体规划，均在持续积极磋商中。

张惇涵表示，台美经济对话实质进行，涉及层面广泛，期盼在此次美方代表团访台期间，双方通过面对面的交换意见后，能够助益后续高阶对话的顺利展开。

克拉奇今日下午抵达台湾。但有媒体报道说，美国将不会进行美台双边经济暨商业对话。

另一方面，在野的国民党主席江启臣要求台湾政府公开说明，“克拉奇此次来台到底要谈什么？”、“跟美方之间有怎样议程？”他强调，这都涉及到台湾利益与人民权利。

江启臣还说，台湾政府对外关系不应该黑箱，应该要公开透明，要接受国会的监督。上次美国卫生部长阿札尔来台时，大家都期待双方谈冠病疫苗，结果后来却宣布美猪政策；这次大家期待在美台的经济与商业对话，现在传出是为了军售，到底是什么？