字节跳动：TikTok协议需中美相关部门批准

字节跳动今天向澎湃新闻透露，该公司目前与其他公司探讨合作方案，以解决美国政府与公众对于美国用户数据安全的顾虑。不过，该方案不涉及业务和技术出售，也尚未签署最终协议。

字节跳动强调，最终协议的签署，“还需依据法律获得中国和美国相关部门的批准”。

据路透社报道，美国总统特朗普当地时间周三表示，他还没准备正式同意有关甲骨文和字节跳动旗下TikTok的交易提案，并称他周四将收到有关此事的报告。

据美国前国家安全官员和监管律师称，字节跳动要说服白宫允许其保留旗下在美国广受欢迎的短视频应用TikTok的多数股权，势必会面临一场艰难的斗争。

此前报道称，字节跳动已经向美国官员提交了一份计划，希望能保留TikTok全球业务的多数股权，并在美国成立TikTok总部。美国财政部下属的美国外资审议委员会(CFIUS)正在审核该交易提议。

特朗普上月分别签署了针对TikTok和字节跳动的行政命令。第一个命令禁止美国公司与TikTok和字节跳动进行交易，禁令将于今年9月20日生效，如果TikTok在此之前没有找到买家，就将被封禁。第二个命令要求字节跳动在今年11月12日前出售TikTok。

有关人士早前对《联合早报》分析，如果通过出售或与美国公司合作等方式，TikTok能继续在美国运营，TikTok的全球业务就不会受到太大影响，它仍是全球最受欢迎的应用程序之一。这对TikTok和它的母公司字节跳动来说，是一个比较好的结果。

这名消息人士指出，但如果TikTok无条件撤出美国市场，不仅字节跳动公司会遭受重大损失，也意味着中国高科技企业的“走出去”战略受到重挫。