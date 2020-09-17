美副国务卿访台 中国外交部警告

针对美国副国务卿克拉奇（Keith Krach）今天率团访问台湾，中国大陆外交部警告，“中方将根据形势的发展作出必要反应”。

据澎湃新闻报道，外交部发言人汪文斌今天在例行记者会中说，美国执意安排克拉奇访台，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报的规定，助长台独分裂势力的嚣张气焰，破坏中美关系和台海和平稳定。“中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉”。

“我们敦促美方充分认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，立即停止美台官方往来和提升实质关系，慎重处理涉台问题。”

美国国务院宣布，国务院主管经济成长、能源和环境事务的次卿克拉奇今天将访问台湾，参加台湾前总统李登辉于后天（19日）的告别式。

克拉奇此次访台，将是华盛顿与台北1979年断交以来访问台湾的最高级别美国国务院官员。同时，这也是继美国卫生部长阿扎尔（Alex Azar）8月初访台后，今年第二位造访台湾的美国高阶官员。

外界此前分析，克拉奇此次访台应该是主要讨论台湾在2021年扩大进口美国牛肉以及美国猪肉等双边贸易议题。

不过，有知情人士透露，贸易议题并非克拉奇此行主轴。他访台期间将拜会行政院长苏贞昌、外交部长吴钊燮等政府高层官员，也会出席总统蔡英文晚宴，双方会针对双边经济、民主等议题交换意见。克拉奇将在今天下午抵达台湾。



