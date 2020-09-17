人民币名义和实际汇率创三月新高 但升幅收窄

国际清算银行（BIS）公布数据显示，8月人民币实际有效汇率指数升0.22%至122.77，创三个新高，不过升幅明显收窄，上月修正后为升0.79%。

据路透社报道，8月人民币名义有效汇率指数升0.08%至115.55，亦创三个月新高，上月修正后为升0.42%。国际清算银行公布数据统计，今年人民币实际有效汇率累计涨0.43%，名义有效汇率则累计涨1%；2019年人民币实际有效汇率累计升0.95%，而名义有效汇率累计跌1.5%。2018年实际和名义有效汇率分别下跌0.86%和下跌0.92%。

实际有效汇率上升代表本国货币相对价值上升，下降表示本币贬值。名义有效汇率剔除通胀之后即为实际有效汇率，实际有效汇率更能反映一国货币的对外价值；名义汇率降幅大于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要高于可比较的国家的通胀水平。

受高温及降雨天气影响中国鲜菜价格维持涨势，但鲜果和猪肉等肉类价格涨幅回落，带动中国8月CPI同比涨幅自上月触及的三个月高位回落。未来随着南方洪灾影响的季节性因素进一步消退，CPI将重回下降通道，而PPI随着需求的改善，未来会进一步向上修复。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数8月大升1.80%至96.74，上月为下降0.73%。

国际清算银行的有效汇率指数是基于2014年至2016年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。