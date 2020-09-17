日前首相森喜朗明抵台 后天出席李登辉告別礼拜

台湾外交部今天透露，日本前首相森喜朗明天将率团搭乘专机访台，并在后天出席前总统李登辉的告別追思礼拜。

据网媒“新头壳”报道，台湾外交部说，森喜朗继先前8月9日访台弔唁李登辉后，这次又再度专程率团祭悼，显示日方对李登辉及台日关系的高度重视。

台湾外交部表示，森喜朗与日华议员恳谈会会长古屋圭司众议员及日本台湾交流协会理事长谷崎泰明等人，将在符合台湾中央流行疫情指挥中心的防疫规定下，前往真理大学礼拜堂出席李登辉告別追思礼拜。

台湾外交部也指出，森喜朗与李登辉有多年友谊，也是台湾长期坚定友人。台湾将在李登辉奠定的台日深厚情谊基础上，持续努力扩大与日本的各方面交流与合作，促进双方伙伴关系不断深化、广化。

除了森喜朗等日本政要，美国副国务卿克拉奇（Keith Krach）也会参加这场告别式。

据美国之音报道，美国国务院发言人奥特加斯今天发表声明说：“副国务卿克拉奇将前往台湾参加19日为前总统李登辉举行的告别式。美国通过以共有的政治与经济价值观维持我们与台湾及其生机勃勃的民主的牢固纽带而缅怀李总统的遗产。”

克拉奇此次访台，将是华盛顿与台北1979年断交以来访问台湾的最高级别美国国务院官员。同时，这也是继美国卫生部长阿扎尔（Alex Azar）8月初访台后，今年第二位造访台湾的美国高阶官员。