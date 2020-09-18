美议员提议案 吁美台建交

美国联邦众议员帝芬尼（Tom Tiffany）今天称，他已提出决议案，呼吁美国恢复与台湾正式邦交关系，并终结过时的“一中政策”。决议案也指示美国行政部门，支持台湾国际参与并洽签自由贸易协定。

据中时电子报报道，共和党籍众议员帝芬尼今天发新闻稿表示，1979年以前，美国与台湾维系正常友好外交关系，直到时任美国总统卡特（Jimmy Carter）在没有国会同意下，突然与台湾断交并转而承认北京政权。

帝芬尼指出，虽然尔后国会通过“台湾关系法”，作为美台经济与文化关系基石，并授权美国对台军售，已故总统里根（Ronald Reagan）也提出“六项保证”，但美国仍与台湾没有正式关系。

根据帝芬尼16日提出的共同决议案（Concurrent Resolution），“国会意见”认为，美国应恢复与台湾正式外交关系、洽签自由贸易协定（FTA），并支持台湾取得国际组织会员身份。

此外，决议案也呼吁美国总统，摒弃过时的“一中政策”，改承认台湾为独立国家，并支持台湾加入联合国及其他美国具有会员身份的国际组织。

帝芬尼在新闻稿中强调，美国不需要北京同意，才能与世界各地友人对话，“现在是美国停止像鹦鹉般复诵北京‘一中’幻想，并令美国政策反映台湾作为自由、民主与独立国家事实的时刻了”。

“共同决议案”是种美国国会表态形式，仅须国会两院通过，无须美国总统签名生效，故不具法律约束力。