台央行总裁杨金龙坚定维稳台币 不怕台美双边贸易协议谈汇率

台湾央行在季度会后展现对于经济持续自疫情中复苏的乐观看法，总裁杨金龙同时表态“全球如果宽松，台湾也会宽松”，定调重贴现率料在一段较长时间里维持低档，双率焦点转向管控升值趋势未改的台币汇率。

据彭博社报道，杨金龙周四（17日）在记者会上多次被追问如何应对台币升值，模糊的回答中展现的立场是，台币汇率必须稳定。

他说，从REER（实际有效汇率）及NEER（名义有效汇率）来看，台币和其他主要币别相较居中，并非独强。虽然他绝口不提台币趋稳是否导因于央行的进场调节及口头干预，但不断重申外资有钜额进出时，“当然会调节”，透露出继续维稳台币的基调。

此外，美国财政部汇率报告显然并不对杨金龙构成压力。继上一季理事会他直言这份报告也是“一种干预”之后，这回更言明，在中美关系纷扰的当前，预计美国10月不会出这份报告，台湾自然没有被贴上汇率操纵标签的疑虑。

他说：“中美贸易冲突跟疫情之后...，导致台湾对美出超增加，这应该是良善的，对两国是好的。坐下来谈时，我们也可以提这个观点。”他指出，台湾对美贸易顺差虽然超过200亿美元（271.32亿新元），但“金额也不是大到哪里去”。

不仅如此，他也坦承一般的自由贸易谈判也会触及汇率议题，欢迎美国与台湾签双边贸易协定（BTA），而且也欢迎将汇率纳入谈判。

杨金龙在6月记者会时曾就台币强升指出，到了7、8月预计因股利汇出的季节性因素，台币可能会“反应较合理的价位”。事实证明，过去两个月台币升值幅度的确趋缓，但同期间央行利用各种方式平抑台币汇价的力道也没少过，究竟何种力量让台币升势减轻，市场有各自的解读。

彭博社评论说，从杨金龙“老神在在”的谈话判断，台湾央行控汇愈显得心应手，下半年台币升幅空间或再度受到央行压抑。

台币波动在度过昏昏欲睡的暑期盘整后，杨金龙透露外资在9月份进出频繁。本周以来台币兑美元升势跟随亚币加速，盘中高点不断刷新近两年半最强，往29.1元靠近。周四台币“经央行调节”的收盘价则持平报29.310，暂止连五升。