中国将进一步向民企开放国家重大科研基础设施 加快剥离国企非主业

中国国务院总理李克强昨天（17日）主持召开国务院常务会议，会议指出，要支持国企和民企改革发展，进一步向民企开放国家重大科研基础设施，支持民企参与重大铁路项目建设，鼓励各地建立中小微企业贷款风险分担机制。

据中央人民广播电台报道，会议指出要推进国企改革三年行动，加快剥离非主业，着力做强主业，持续推进国企提质增效。

会议强调，要“坚持‘两个毫不动摇’，支持国企和民企改革发展...要进一步为民营企业发展创造公平竞争环境，带动扩大就业。”

此外，会议也要求加快电网企业剥离装备制造等竞争性业务，推动油气基础设施，向各种所有制企业公平开放。

会议还指出，要持续推进国企提质增效，提高核心竞争力，增强发展后劲。推进国企改革三年行动，今年基本完成剥离企业办社会职能等工作，着力深化混合所有制改革，健全市场化经营机制，支持基础研究和原始创新，加快剥离非主业，着力做强主业。

此外，会议提到，推进与企业发展、群众生活密切相关的高频事项跨省通办，是深化放管服改革，优化营商环境的重要举措，有利于各类要素自由流动，建立全国统一大市场。

为提升电力服务水平，会议确定全面推广居民和小微企业低压用电报装零上门、零审批、零投资，2022年底前实现居民和低压用户“三零”服务全覆盖，相关措施累计可为小微企业节省投资1300亿元（人民币，约260.7亿新元）。