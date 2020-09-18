据悉美国对腾讯投资的游戏公司进行调查

知情人士透露，美国政府要求数家腾讯投资的游戏公司提供与腾讯有关的数据安全协议的信息。

据彭博社报道，因事未公开而不愿具名的知情人士说，美国外国投资委员会（Cfius）已经致函Epic Games、Riot Games等公司，要求提供处理美国个人数据的安全协议。美国财政部是该委员会的牵头部门。

美国外国投资委员会负责调查外资收购美国企业对国家安全构成的风险。该委员会有权审核收购全部股权的交易和非控制性投资，并向总统做出阻止或取消交易的建议。该委员会也有权审查非自愿报告的交易。

腾讯是全球最大游戏公司，拥有总部位于洛杉矶的拳头公司（Riot），并持有热门视频游戏堡垒之夜（Fortnite）开发商Epic公司40%的股份。这些公司的代表不予置评或没有立即回应置评请求。

美国财政部不予置评。腾讯美国存托凭证应声下跌2.4%至66.66美元。

曾在美国财政部担任负责投资安全的助理部长，负责美国外国投资委员会审查的米尔（Aimen Mir）接受访问时说，该委员会历来关注保护诸如健康、金融和政府雇员信息等敏感数据，但是现在正扩大其关注的数据类型。

米尔说：“在谈论海量数据时，委员会可能需要考虑一些问题。然后问题就变成风险很高，以至于实际上有必要迫使交易中断。”他补充说，这带有风险，包括在中国开展业务的美国公司受到报复。

据游戏月刊杂志PC Gamer报道，腾讯在其投资组合中有超过300项投资。这使其成为许多世界上最受欢迎游戏的幕后推手。2011年，腾讯以4亿美元的价格收购了拳头游戏的93％股份，后者是《英雄联盟》的开发者，这款游戏是排名第一的电脑游戏。四年后，它又获取了其余的股份。

腾讯2012年对位于北卡罗来纳州的Epic Games进行3.3亿美元投资。腾讯也持有总部加利福尼亚州Activision Blizzard的少量股份，后者开发了《使命召唤》游戏。

