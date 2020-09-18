参加联合国维和行动30周年 中国支持改进安理会维和授权

中国将支持联合国安理会的维和授权，并主张维和行动应系统性应对日益增长的传统及非传统安全威胁。

据新华社报道，中国国务院新闻办公室今天（18日）上午发布《中国军队参加联合国维和行动30年》白皮书，回顾中国军队参加联合国维和行动的历史。

书中强调，中国主张维和行动应系统性应对日益增长的传统及非传统安全威胁，支持联合国综合施策，加强信息搜集和分享，提高预警和威胁感知能力，改善安防装备和设施。

同时，中国也支持联合国提升医疗救护水平，加强传染病防治应对，全方位保障维和人员的安全与健康。

白皮书指出，中国军队“为世界和平出征”，介绍中国军队参加联合国维和行动，源于中华民族的和平基因、中国人民的天下情怀、人民军队的根本宗旨、以及“中国的大国担当”。

此外，中国也将按照相关机制建设要求，继续加强8000人规模维和待命部队建设，保持高水平待命状态，并可根据需要派遣水面舰艇、快反等多种类型部队参加维和行动。

白皮书也透露，过去30年来中国军队先后参加25项联合国维和行动，累计派出维和官兵4万余人次，并梳理了中国军队参加联合国维和行动大事记。

自2015年联合国维和峰会以来，中国军队积极响应联合国维和行动在工程保障、医疗救治等方面的力量需求，先后派遣25批维和工兵和医疗分队共7001人参加维和行动。

白皮书指出，今年8月，中国军队有六支工兵分队1188人、四支医疗分队199人正在遂行联合国维和任务。

白皮书显示，中国军队积极推动维和国际合作。中国军队先后与90多个国家、10多个国际和地区组织开展维和交流与合作，通过团组互访、专家交流、联演联训、人员培训等形式增进相互了解，交流经验做法，加强务实合作，密切双多边关系，不断提升维和能力。