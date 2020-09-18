歌颂“导师崇高师娘优美”论文作者被处理

中国国家自然科学基金委员会17日在官网公布了《2020年查处的不端行为案件处理决定（第一批次）》（下称《决定》），今年初曾因在学术论文中赞美“导师崇高师娘优美”而备受争议的徐中民名列其中，原因为在项目申请书中提供大量虚假信息。

据“长安街知事”微信号报道，处理结果是，撤销项目，追回200万元（人民币，约40万新元）已拨资金，取消徐中民国家自然科学基金项目申请资格两年（2020年7月7日至2022年7月6日），给予其通报批评。

《决定》称，国家自然科学基金委员会监督委员会（以下简称“监督委员会”）在对基金项目进行监督检查过程中，发现中国科学院西北生态环境资源研究院（原中国科学院寒区旱区环境与工程研究所）徐中民2011年国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目“黑河流域生态-水文过程集成研究”（批准号91125019）申请书中，多名参与人员的身份信息与他们发表论文中标示的身份信息不符。

经调查核实，该项目第四至第九参与者共六人的职称均填写为助理研究员，但其中五人在项目申请时（2011年3月）是徐中民指导的在读硕士、博士研究生，另一人是徐中民项目组临聘人员，无职称。徐中民在其项目申请书中提供了大量的虚假信息。

经监督委员会五届六次全体委员会议审议，自然科学基金委2020年第15次委务会议决定，根据《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法（试行）》第十六条第二项的规定，撤销徐中民2011年获资助基金重大研究计划重点支持项目“黑河流域生态-水文过程集成研究”（批准号91125019），追回已拨资金，取消徐中民国家自然科学基金项目申请资格2年（2020年7月7日至2022年7月6日），给予徐中民通报批评。

《决定》指出，徐中民的工作单位中科院西北生态环境资源研究院对上述问题的发生负有疏于监管的责任，给予通报批评。

今年初，徐中民在2013年发表的两篇论文《生态经济学集成框架的理论与实践（I）：集成思想的领悟之道》、《生态经济学集成框架的理论与实践（II）：理论框架与集成实践》引起公众广泛关注和讨论。

这两篇论文称其项目由“国家自然科学基金重点项目（91125019）资助”，正是此次国家自然科学基金委员会通报的项目，资助金额为200万元。

这两篇论文于2013年11月25日刊发在《冰川冻土》杂志，其中对作者导师及师娘进行了大量赞美，例如称导师“胸怀博大，成为中国科学院院士已20年，‘移山造海’的成果丰富，实乃国之栋梁，望之可让人顿生一种崇高感”；称师娘“雍容华贵，仪态大方，性格温柔体贴，近处让人能感到春草的芬芳，优美感四溢。”

徐中民在论文中表示：“圆满的人生不只是诗中的字眼，也有生活中的写真，导师和师娘的人生就堪称圆满。因此，这里首先探讨了美和道的问题，然后以导师和师娘的事例为例，阐述了导师的崇高感和师娘的优美感；接着，在此基础上构建了带普适性的人的发展之路。”

《冰川冻土》是由原中科院寒区旱区环境与工程研究所（已并入中科院西北生态环境资源研究院）主办的中文核心期刊，徐中民为该研究院研究员，而其导师程国栋当时为《冰川冻土》主编。

事件发生后，《冰川冻土》决定对相关论文做撤稿处理。中科院西北生态环境资源研究院经调查认定：涉事文章部分内容与《冰川冻土》学术定位不符；《冰川冻土》编辑部刊用涉事文章存在“三审三校”制度执行不到位、学术把关不严的问题；时任编辑部主任兼专职副主编沈永平对期刊学术质量把关履职尽责不到位，对涉事文章不当刊发负有直接责任；原中国科学院寒区旱区环境与工程研究所作为《冰川冻土》主办单位，对《冰川冻土》监管不到位。

中科院西北生态环境资源研究院决定：自2020年1月起对《冰川冻土》进行停刊整顿；免去程国栋《冰川冻土》主编职务；免去沈永平《冰川冻土》专职副主编职务并调离期刊编辑岗位。