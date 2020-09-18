中金公司A股IPO获通过 发审委问及涉瑞幸咖啡等问题

中国证监会周四（17日）公告，大型投行中金公司（China International Capital Corporation）A股首次公开发行（IPO）申请获准通过。发审委会议对其提出询问的主要问题包括涉及瑞幸咖啡项目、与中央汇金旗下其他券商关系等。

据路透社报道，具体来说，发审委要求中金公司说明存在瑞幸咖啡等服务项目被投资者诉讼要求承担连带赔偿责任的情形。包括在瑞幸咖啡项目执业中，中金公司质量控制是否存在重大缺陷；是否因此受到或可能受到行政处罚；预计承担赔偿责任的金额及相关会计处理等。

今年4月瑞幸咖啡LKNCY.PK“自曝”财务造假，6月被纳斯达克（Nasdaq）暂停股票交易。7月中国财政部对其境内运营主体检查发现，自2019年4月起至2019年末，其通过虚构商品券业务增加交易额22.46亿元人民币（4.51亿新元），虚增利润9.08亿元。

今年4月中国国家市场监管总局也成立了专案组对瑞幸涉嫌虚假交易等不正当竞争行为开展调查，同时还正对瑞幸及相关第三方公司的违法行为进行处置。

另外，证监会发审委还提出中央汇金持有中金公司44.32%股权，直接及间接持有申万宏源、中信建投和银河证券的股权，是否已建立防范发行人与其他证券公司利益冲突的机制等。

7月时中金公司称拟修订公开发行A股的股数量，由原来不超过约4.58亿股增至不超过约14.38亿股，占A股发行上市后总股本比例由9.5%提高至24.77%。假设A股上市后，中金公司H股比例将由现时的43.58%摊薄至32.78%。

中金公司H股周四收报17.54港元，最近三个月累计涨幅约为25.6%。