大陆军机今早进入台湾空域 台连发22次广播驱离

两岸关系紧张之际，解放军军机今早（18日）一小时内，陆续出现在台湾西南空域、西部空域、北部空域及西北空域，台湾军方连发22次广播驱离。

据奇摩新闻、TVBS等台媒报道指出，广播内容一度出现“接近我领空”，而非惯用的“空域”或“ADIZ”，属少见状况。

《自由时报》对此分析，指解放军军机与台湾的距离越来越近。

根据航空轨迹及广播纪录，台湾空军7点16分起一小时内16次广播，分别为西南空域、西部空域、北部空域，西北空域，高度分别为5700米至8400米之间。

此时正值中美及两岸关系都异常紧张之际，美国国务次卿克拉奇昨天作为40年来最高阶官员访问台湾，美媒今早又指特朗普准备批准重大对台军售案，解放军加大对台压力，可被视为对于美国近期加大与台湾的互动的回应。

台湾空军花莲基地从早上7时起至11时，每批两架F-16战机空优挂载两枚AIM-120中程导弹及两枚响尾蛇导弹，连续紧急起飞达三次之多，已创下成军已来最多的记录。

据《自由时报》指出，今天早上7时至11时台湾各基地紧急起飞累计达17次，战机升空警戒的空域除了东部外，几乎全部涵括，全天紧急升空警戒的架数，可能将打破二代机成军20多年来最高记录。

空军花莲基地罕见除了警戒机及预备机全部升空外，地面还不断有其他F-16战机递补待命，整个基地内相当忙碌，还出现汉光演习也不常见的紧急挂弹画面，气氛显得格外紧张。