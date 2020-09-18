崔天凯：中美分歧多发生在中国周边 都是中国内政

中国驻美大使崔天凯在采访时提到，中美之间有很多分歧都发生在中国周边，没有一个靠近美国，但这些明明是中国内政的问题都成了中美之间的问题。

据路透社报道，崔天凯在接受美国前财长鲍尔森主持的专访节目中分析说，中美之间有很多分歧，包括台湾、涉港、涉疆、南中国海等问题。如果大家看看地图，就会发现这些问题要么涉及中国领土，要么处于中国周边，没有一个靠近美国，更不在美国领土范围之内。

崔天凯说：“有时我们觉得不可思议，为什么这些问题会成为中美之间的问题？因为这些问题明明都是中国的内政。”

他指出，中美关系确实复杂，有时在一些问题上存在分歧，幸运的是，双方长期以来很好地管控了分歧。但“当前形势令人担忧甚至警惕”，希望人们能从过去几十年的历史中吸取经验和教训。

崔天凯说，有人指中国能够成为全球第二大经济体，是靠占他国便宜、窃取他国技术，这种说法对中国人民很不公平。中国开放的大门只会愈开愈大，但有些国家却在想方设法设置障碍，针对TikTok、Wechat、华为等设置各种壁垒。

他说：“在我们开门迎客时，他们却在筑墙挡人。”

中美在多个领域的分歧不断加大，双方关系面临建交以来最严峻的局面。最近，对于字节跳动旗下TikTok的相关交易提案，中国敦促美方尊重市场经济和公平竞争原则，停止将正常的经贸合作政治化。