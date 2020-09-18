一公司监控印度政要？中国驻印使馆驳斥：欲加之罪何患无辞

深圳振华数据信息技术有限公司此前被印媒指有中国政府背景，其全球数据库监控包括印政要在内的上万印度人及组织机构。中国驻印度大使馆称这是“欲加之罪”。

据中国驻印度大使馆网站，使馆发言人嵇蓉强调，振华公司是一家民营公司，与中国政府无关。国外从事同类业务经营的公司有的是。有关报道捕风捉影，进行“有罪推定”，纯属“欲加之罪，何患无辞。”

嵇蓉重申，中国一贯是网络安全的坚定维护者，表示中国《网络安全法》规定，网络运营者开展经营和服务活动，必须遵守法律、行政法规，尊重社会公德，遵守商业道德，诚实守信，履行网络安全保护义务。网络运营者收集、使用个人信息，应当遵循合法、正当、必要原则，不得窃取或者以其他非法方式获取个人信息。

“个别别有用心势力炒作所谓中国窃取操纵数据的说法，这是有计划有预谋打压遏制抹黑中国战略的一部分。”嵇蓉强调，中方已经提出《全球数据安全倡议》，“我们呼吁各方与中方一道作出切实努力，真正维护全球数据安全，构建和平、安全、开放、合作的网络空间。”

嵇蓉也表示，近日印度媒体大肆报道深圳振华公司不实情况后，中印双方就此保持了沟通。中方愿同印方一道努力，加强合作，共同维护网络安全，为两国关系发展营造良好氛围。