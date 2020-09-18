韩正调研华为等中企 ：要攻克卡脖子技术

中共政治局常委、国务院副总理韩正在湖北省武汉市调研时强调，要集中力量攻克“卡脖子”技术，增强关键基础材料自主保障能力。

据观察者网报道，《新闻联播》播出了韩正9月14日至15日在湖北省武汉市调研的情况。韩正到华为武汉基地、长江存储等企业，考察硅光芯片、存储芯片等研发生产情况；到武汉导航与位置服务工业技术研究院，了解北斗导航系统应用研发情况；到智能网联示范基地、东风汽车技术中心，察看自动驾驶示范应用、自主乘用车研发及技术创新情况。

他指出，要加大新技术、新产品商业化应用力度，提升产业集成水平，集中力量攻克“卡脖子”技术，增强关键基础材料自主保障能力。

在9月16日，国新办就中国科学院“率先行动”计划第一阶段实施进展情况举行发布会。

中国中科院院长白春礼在发布会上介绍，未来十年中科院会针对一些卡脖子的关键问题做一些新的部署。这些新的部署包括超算。

据介绍，中国自己研发出自己的超算系统，已经应用到气象预报、分子设计、药物研发、大气预报等，还可以用到基础性的研究、宇宙学研究等。

他介绍，二是把美国卡脖子的清单变成中科院科研任务清单进行布局。

白春礼指出，包括航空轮胎、轴承钢、光刻机在内的一些关键核心技术、关键原材料等，中科院将集中全院的力量来做。