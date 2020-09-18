字节跳动对中国会同意TikTok美国交易的信心增强

据知情人士称，字节跳动对设想中的TikTok-甲骨文联盟将被中国监管机构接受的信心正在增强，这是在围绕该热门视频应用程序的政治冲突中的关键一步。

据彭博社报道，上述因谈论尚未公开的交易而要求匿名的人士称，虽然北京方面主张了阻止关键技术出售的权利，但只要不涉及驱动着TikTok服务的人工智能(AI)算法的转让，其就很可能会批准交易。他们说，就算字节跳动放弃对TikTok的多数股控制权亦是如此。

彭博社此前指字节跳动与甲骨文已经达成协议，而且随后作出了美国财政部为解决美国国家安全问题而要求的调整。该方案会让字节跳动拥有最多的TikTok股份，甲骨文、沃尔玛以及风险资本投资者持有少数股份。但曾以国家安全为由威胁封禁该app的美国总统唐纳德·特朗普对交易拥有最终决定权，并且他说过不希望其中国母公司保留多数股控制权。

目前尚不清楚字节跳动创始人张一鸣是否愿意放弃那么多所有权。但是中国政府的立场给了他这种选择权，只要他把技术牢牢攥在手里即可。张一鸣已把这个app变成谷歌和Facebook所面临的挑战。

根据现有方案，甲骨文有权审查TikTok服务的基础软件或源代码，但字节跳动保留所有权。就算美国投资者最终控制了TikTok的股权，该技术部门也仍会保留。知情人士说，甲骨文和字节跳动已经接受了财政部的条件，即新组建的TikTok将拥有一个完全由美国公民组成的董事会和一个向美国外国投资委员会(Cifus)报告的国家安全委员会。

据另一位知情人士透露，字节跳动高管还与Instagram联合创始人Kevin Systrom谈过新组织中的一个可能角色。该人士说，目前尚不清楚磋商是否已推进。

字节跳动的代表拒绝置评。在对中国媒体发布的最新声明中，字节跳动说，最终协议的签署，还需依据法律获得中国和美国相关部门的批准。