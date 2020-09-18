王金平海峡论坛原稿：维持和平始终是两岸共同目标

台湾媒体获得了台湾前立法院长王金平原本出席海峡论坛预备的演讲稿。演讲稿中提到，这么多年来，两岸之间时有波折起伏，但维持台海的和平稳定，始终是两岸共同努力的目标。

据《中时电子报》报道，王金平原本的演讲稿中写道，过去70年来，两岸的政治主张，犹如两条没有交集的平行线，各自朝向不可知的未来延伸。然而，两岸人民的往来却未受到政治主张的限制，在两岸之间交织起密切的互动。这是成为两岸关系未来进一步良性发展的坚实基础。

演讲稿中写道，这么多年来，两岸之间时有波折起伏，但维持台海的和平稳定，始终是两岸共同努力的目标。在世局动荡的今天，维护两岸人民安全福祉，需要更多的智慧与耐心。

王金平的原稿呼吁，以百姓的利益为优先，抛开不必要的成见，搁置暂时无解的争议，创造和平新局。

以下是原演讲稿原文：

海峡论坛是两岸经贸合作的平台，是两岸民间交流的盛会，也是推动台闽共同发展的重要纽带。本届论坛以扩大民间交流，深化融合发展为主题，相信必定可以为两岸发展带来新契机。尤其是，在新冠病毒疫情肆虐，全球各地息交绝游，沟通往来出现许多障碍的此刻，我们能藉由《海峡论坛》的举办，齐聚一堂，共同讨论两岸和平福祉，意义格外重大。

疫情锁全球交流更重要

今年开春以来的疫情，夺走无数宝贵的生命，不只对人民生活安全带来严重影响，也让我们深刻体会到，在人类社会早已成为“地球村”的这个时代，任何地区所发生的问题，都会成为人类社会共同的问题。没有任何人能自外于全球，也没有任何问题可以在缺乏跨区域合作的情况下，得到彻底解决。

疫情如此，贸易战争如此，政治军事冲突如此，两岸关系的发展更是如此。

台海70年潮平两岸阔

今次再度来到厦门，远眺一水之隔的金门，心中浮现“潮平两岸阔，风正一帆悬”的景象；更想起以往无数次从金门远眺厦门，对时代变迁的无限感慨。

70年前，金门和厦门是两岸军事冲突的第一线，许多厦门官兵丧生金门滩头，而金门也承受厦门无情的炮火袭击，百姓生命安全饱受威胁。任谁也想不到，70年后的今天，金门与厦门人民往来如此密切，朝往夕返，仿佛进出家门般频繁便捷。金门与厦门是两岸关系良性互动的起点，没有金厦之间的开通往来，就没有今天两岸人民紧密的经贸与文化交流。

金门与厦门是两岸和战的时代缩影。而战争与和平，隔绝与交流，完全在于执政者的“善用其心”。

诚如英国历史学家汤恩比所言：“欲解决二十一世纪的社会问题，唯有孔孟学说与大乘佛法。”意思是，唯有重新找回尊重民心的初衷，善用利他之心的力量，才能解决盘根错节的问题。两岸人民文化同根，宗教同源，当更能体会汤恩比这句话的深意。

解问题纷争唯找回民心

过去70年来，两岸的政治主张，犹如两条没有交集的平行线，各自朝向不可知的未来延伸。然而，两岸人民的往来却未受到政治主张的限制，犹如穿针引线一般，在两岸之间交织起密切的互动，无论在经济、文化、宗教、艺术等各方面，都已成为相互扶持，密不可分的合作伙伴。这种跳脱政治制约，透过沟通往来，增进相互了解，拉近彼此差距，建立互利互助的实质交流，反映了两岸人民实事求是，追求共同生活福祉的热切希望，也成为两岸关系未来进一步良性发展的坚实基础。

老子有言：“圣人无常心，以百姓之心为心。”任何执政者，都不能不体察民心之所向，实践民心之所欲，为人民谋求最大的福祉。对于两岸的未来，大家容或有不同的想像与坚持，但是绝对不容忘记的，是如何在两岸人民的共同希望之上，缔造更安全，更繁荣、更持之久远的和平愿景。

这么多年来，两岸之间时有波折起伏，但维持台海的和平稳定，始终是两岸共同努力的目标。在世局动荡的今天，维护两岸人民安全福祉，需要更多的智慧与耐心。但我一贯相信，同受中华文化薰陶的两岸社会，必定能体悟“治天下者，当用天下之心为心”，“凡为治之大体，莫善于抑末而务本”的道理，以百姓的利益为优先，抛开不必要的成见，搁置暂时无解的争议，以共同的时代使命为志业，讲信修睦，掌握历史机遇，创造和平新局。

兄弟要同心其利能断金

金平从事公共事务，为人民服务数十载，向来以“己身搭桥，利益众生”自期，秉持“认宗爱台解分歧，汉魂台魄壮台湾”的信念，相信只有心存人民，才能福泽天下，也坚信只要心念转正，无事不成。因此，台海波涛虽然汹涌，但我深信两岸事，犹未晚。

台湾有句俗谚：“兄弟同心，黑土变黄金。”也就是，兄弟同心，其利断金。金平相信，只要善用其心，同心同德，我们必能建立两岸共识，共创光明未来！

期盼透过《海峡论坛》的持续交流，搭建沟通的桥梁，汇聚两岸各界的智慧与力量，为两岸的互利发展作出更大的贡献。

祝福全球疫情尽速止息，全世界苦难中的人民得到健康幸福，各位贵宾身体健康、平安如意。

