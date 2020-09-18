中国是否加入世卫“疫苗全球获得机制”将在周五得知

周五（18日）是各国政府决定是否加入世卫组织的“冠病疫苗全球获得机制”（COVAX）的最后截止日期，中国是否加入将在彼时得知。

据彭博社报道，中国政府虽然表示支持“冠病疫苗全球获得机制”，但一直没有明确说是否会向该项目投入资源。

“冠病疫苗全球获得机制”是规模180亿美元（244.15亿新元）的项目，旨在为各国政府提供机会，对冲支持失败候选疫苗的风险，并让欠发达国家获得本来负担不起的疫苗。目前，Covax产品组合中在研发的疫苗共九种，评估阶段的疫苗也是九种。目标是到2021年确保提供20亿剂疫苗。

自筹资金的国家可以预付款项，以获得最多可覆盖其50%人口的疫苗剂量，不过疫苗问世后将在穷国和富国间按比例分配。签署倡议的政府可自由另行达成双边协议，以确保供应。

截至8月24日已有大约172个国家加入Covax，对该项目而言，中国的加入将是一件大事。哪怕只是向中国14亿人口的一小部分提供疫苗的可能性，也会提升临界质量，增强联盟的谈判力。

彭博社评论说，签署加入将有助于中国提升在疫情处理问题上的国际形象，尤其是在美国政府拒绝加入该项目之后。在美国敦促各国拒绝中国公司参与5G网络、电脑芯片和大型基建项目之际，中国一直致力于同关系友好政府就疫苗供应达成一对一的协议。

欧亚集团分析师布罗德里克（Kelsey Broderick）说：“在武汉爆发的冠病病毒的源头及疫情初期中国的防疫透明度问题上，中国一直受到西方国家的批评并努力为自己辩护。加入COVAX这样受欢迎的计划肯定会帮助改变人们对中国的不良印象”。

而且对于中国而言，Covax可以作为一种保单，使其能够获得任何开发成功的疫苗。虽然成为成员不一定意味着中国的疫苗就会纳入Covax的产品组合中，但出现这种情况的可能性很大。中国也可以为成功的疫苗提供生产支持，无论疫苗是哪个国家开发的。参与可能意味着中国的疫苗生产企业会在全球推广中发挥重要作用。

Albright Stonebridge Group专注于医疗保健和生命科学的顾问Xiaoqing Lu Boynto说，如果一款中国研制的疫苗入选，其品牌将受益于WHO认证。她说：“无论是从行业角度还是政治角度，这对北京都会是一个巨大的提振。”

中国国家主席习近平今年5月承诺，中国研制的疫苗将作为全球“公共产品”，供所有人使用。但中国至今仍没有明确表态是否会参加Covax，外交部发言人华春莹本月只是说，中国的行动与Covax的努力方向高度一致。

