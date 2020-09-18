美议员促全面抵制新疆产品

一些美国国会议员敦促美国政府尽快通过《防止强迫维吾尔人劳动法》，全面抵制来自新疆的强迫劳动商品。

据美国之音报道，美国国会民主党众议员苏奥齐（Tom Suozzi）9月17日在众议院的一个的听证会上呼吁尽快通过上述法律。今年3月，苏奥齐与民主党众议员麦戈文（Jim McGovern）、共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）、共和党众议员史密斯（Chris Smith）等十多位跨党派议员在国会两院共同提出这项法案。

法案将全面禁止进口所有来自新疆的产品，除非企业提供明确和令人信服的证据，证明其供应链中没有强迫劳动，才可获准进口。美国法律已经禁止进口强迫劳动产品，新的法案更进一步，假定新疆生产的所有产品都涉及强迫劳动。

苏奥齐说，美国无法通过人力或技术手段去逐个核查，只有这种方式才可能促使中国做出改变。

劳工权益组织支持这种地区性的禁令。位在华盛顿的工人权利协会（Worker Rights Consortium）执行主任斯科特·诺瓦（Scott Nova）在听证会上说，几乎所有销售棉质服装的品牌和零售商，他们的供应链都会涉及新疆，他们能够确保产品中没有使用强迫劳动的唯一方法只有切断从新疆的一切采购。

他指出，由于中国政府对新疆实施广泛的监控，被强迫劳动的工人可能会因怕被报复而不对企业尽职调查人员说实话，使得调查几乎不可能得到真实的结果。

本周一，美国国土安全部的海关与边境保护局（CBP）针对新疆五家公司和实体生产的产品发布了禁止进口的暂扣令。在此之前，有报道说，美国政府准备对新疆的棉花、棉织品和番茄等产品制定更广泛的禁令。但这一命令没有颁布，路透社报道说，财政部和农业部官员和美国贸易代表对此表示担忧，认为可能会影响美国对中国的棉花出口以及美中签署的第一阶段贸易协议。

中国一直否认存在拘押营，称这些是职业技术教育中心，目的是为了去极端化和帮助地区人口脱贫。中国星期四发表一份白皮书说，新疆积极践行国际劳工和人权标准，切实保障劳动者各项权利。