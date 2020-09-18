香港冬季第四波疫情料更严峻 港府推六应对措施

香港食物及卫生局局长陈肇始今天（18日）下午表示，第三波至今两个月，疫情有所放缓，但预计冬季或出现第四波疫情，将较第三波更为严峻。

综合《星岛日报》等港媒报道，她指出，当局正就防控措施作准备，包括跨境管制措施、加强检测、追踪紧密接触者、检疫和隔离设施、社交距离措施以及疫苗采购和接种等六方面。

陈肇始指出，跨境管制措施主要严防外来输入病例。她称，由于全球疫情仍在发展中，本港未能放宽入境防控措施，当局会不断评估情况而订定极高风险国家的名单，有机会将更多高风险国家列入名单。

港府还会对特定群组进行恒常化检测，陈肇始表示，当中的群组包括安老院院舍、残疾人士院舍，或护养院员工、高接触群组，如公共交通工具司机，包括的士司机，另有餐饮业务前线员工、街市摊档从业员，和重要的基建服务人员，如屠房工人、货柜码头前线的指定员工等，会对他们作定期重复或抽样检测。

就检疫和隔离设施，陈肇始表示，火炭骏洋村最快9月底停止使用，而竹篙湾新一期设施将于本月底落成，可有700单位，之后两期于今年底落成，将提供2000个单位，当局还会重用鲤鱼门公园度假村，和租用整栋酒店供密切接触者入住。她指，即使交还骏洋村，香港在今年底前，会有超过4000个单位作检疫用途，以应付下一波疫情的需求。

在社交距离措施方面，陈肇始坦言，当局无法如6月时般大幅放宽社交距离措施，而将来会视乎情况，更针对性地收紧社交距离措施，并维持一定的正常活动。针对人多拥挤的地方有爆发风险，警方和食环据周末会有联合行动。她特别提到，10月1日是中秋兼国庆假期，提醒市民要保持个人卫生，勿令抗疫努力付诸流水。

疫苗采购上，陈肇始表示，正以双管齐下方法，为市民采购全港两倍人口的剂量。她指，港府一方面已参与全球疫苗获取机制，提供香港35%人口的疫苗剂量；另透过与个别疫苗制造商签订采购协议，准备采购两款来自不同制造商或平台的候选疫苗，最少采购全港两倍人口的剂量，以确保即使不是每种候选疫苗都能推出市面，也有足够剂量使用。