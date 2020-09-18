解放军在美副国务卿访台时演习 胡锡进：有能力短时间内对台组织军事行动

在美国副国务卿访台之际，解放军东部战区今天（18日）在台海组织实战化演练，台湾22次“广播驱离”，广播内容甚至出现“接近领空”的字眼，意味着解放军飞机非常靠近台湾。

对此，《环球时报》总编辑胡锡进同日在微博评论，称“美国高官来一次，解放军的战机就要逼近台湾一步”。

他进一步强调，如果美国国务卿、防长来台湾，解放军战机就应飞越台湾岛，直接去台岛上空演习；解放军试射的导弹更应该飞越台湾岛，直至飞越台湾总统府上空。

胡锡进在微博上称“美国高官来一次，解放军的战机就要逼近台湾一步”。（微博截图）

胡锡进表示，这次军演释放了两大突出信号。第一是，中国国防部发言人任国强明确表示军演“针对当前台海局势”，这明显指的是美台频繁互动，尤其是美副国务卿克拉奇访台。这说明解放军不再讳言，威慑的就是美台勾连，这不仅是决心和意志展现的升级，而且是定点瞄准。

他认为第二个信号是解放军的反应速度极快。克拉奇访台之前只有媒体信息，美台官方在克拉奇上飞机以后才正式宣布，克拉奇昨天抵达台湾。解放军的这次重大演习也未提前宣布，更像是一个应急决定。而这么大的行动，能够如此短时间里组织起来，这是一个十分强烈的信号。它说明解放军已有能力在极短时间里动员组织针对台湾的军事行动，这说是演习，但它更像实战，是解放军和整个国家针对台海局势一次应急反应的实操过程，因而它具有极其重要的意义，是中国大陆针对台海局势摆出的新的重大砝码。

胡锡进表示，通过这次演习，也通过之前的系列演习，解放军不断积累攻台经验，掌握台湾防御体系的系列关键数据。