瑞银考虑在华扩张 增加资产管理部门人手

瑞银集团正在探索扩大其中国资产管理业务的各种选项，乘相关规定放松之机，在这个规模100万亿元人民币（14.8万亿美元）的市场中捍卫自己在外资机构里的领先地位。

根据今年出台的新规定，瑞银等外国公司可以取得它们在华合资公募基金公司的百分百控制权，也可以寻求与本地银行的资产管理部门合作以增加产品供应。

据彭博社报道，瑞银资产管理亚太区主管殷雷称，公司不排除任何机会，但未给出任何具体计划。“我们将继续在中国市场投资，以保持我们的领先地位。”

中国正在推进金融业和资本市场对外开放，甚至在中美局势日益紧张之际都继续吸引全球机构。像贝莱德之类的一些公司就抓住了机会，该全球最大资产管理公司在过去一个月里获得了首张外商独资公募基金牌照以及成立一家财富管理合资公司的许可。

外资机构竞争加剧给像瑞银这类长期以来受益于在华先发优势的老牌机构带来压力。根据上海咨询公司Z-Ben Advisors Ltd.的数据，瑞银今年已成为大中华基金最大全球管理者，市场份额为9.1%，高于2018年的5.1%。

殷雷说，不管下一步行动的最终决定是什么，这家瑞士银行的资金管理部门都计划在未来几年内让中国员工人数实现两位数增长；该部门的员工人数自2017年以来已增加一倍，至40多人。