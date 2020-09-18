报告称中国在外留学生回国求职规模翻倍

中国招聘平台BOSS直聘18日发布的报告显示，在国际疫情影响下，大量中国留学生寻求回国就业。

据中新社报道，BOSS直聘研究院研究发现，截至目前的今年秋季招聘中，留学生的求职规模翻倍，目前留学生是留学生活跃求职的主要群体。随着留学生归国手续简化，未来或将进一步提高留学生在国内的求职活跃度。

报告显示，留学生平均期望月薪资为10360元（人民币，下同，2080.08新元），接近国内应届生平均期望月薪资（5858元）的一倍。活跃求职的留学生中，拥有硕士及以上学历的比例高达65%，且相当比例就读于海外名校，加剧了应届生整体求职竞争的激烈程度。

今年“秋招”开启时间较早，由7月1日延续至今，整体招聘需求稳步提升，打破了上半年春招的严峻形势。

报告显示，对下届应届生招聘规模最大的前五个行业分别为互联网、教育培训、房地产、专业服务和金融。此外，高学历人才需求大幅度增加，博士岗位的招聘需求激增71.5%，主要集中在计算机软件、互联网、医疗健康、“新基建”等热门产业。

报告显示，要求博士学位岗位的平均月薪为26523元。其中，计算机软件行业的博士生平均月资高达41709元。BOSS直聘研究院分析认为，某种程度来说，博士毕业生的就业渠道得到了拓宽，同时也促进了学术界与企业界的人才流动和合作。