千亿市值的海天酱油一月内两次被指开瓶后出现蛆虫

有中国消费者反映，购买的海天酱油开瓶后一周内，瓶子内发现了活动的蛆虫。海天调味品公司否认是产品的质量问题，解释说这和存放酱油的环境有很大的关系。

据每日经济新闻报道，中国湖南的李先生9月16日反映说，其购买的海天酱油在开瓶使用不到一周后，发现瓶内有活动的蛆虫。李先生说，平时的酱油买回来都是如此存放，但都没发现有活蛆虫，这次买的海天酱油，用了一周就长了蛆虫。

这已经是海天味业近一个月内第二次被发现酱油瓶内出现蛆虫。

浙江杭州的周先生于8月24日购买酱油后不到两周，在一次吃饭后偶然间注意到酱油表面漂浮着十几只白色的虫子。周先生说他每次用完酱油，盖子都会盖好。

海天味业董秘张欣回复说，这完全不是企业品控问题。酱油生虫在夏天很常见。假如没盖好盖子，会吸引苍蝇，有种苍蝇会直接产虫。

海天调味品公司客服回应说，酱油在生产过程中经过杀菌消毒和高温过滤，从过滤角度看，虫子也不可能进入瓶中，可能是因为酱油开封之后，它的香气吸引了蝇虫导致的，是和存放的环境有很大的关系，并不是产品的质量问题。

作为一家调味品企业，海天味业自公开财务数据以来就保持每年营收和净利润20%以上的稳定增长，也因此成为机构轮番推荐的“白马股”，2014年上市后一直受到市场追捧，股价一路高涨。市值接连超过万科、保利地产和中国石化，一度达到6500亿元。

过去六年，市场对于海天味业估值是否过高、是否存在泡沫的讨论从未停止过。

海天味业9月3日盘中摸到203元/股，创上市后最高，而在近期，经历暴涨后的海天味业也陷入估值过高的质疑声中，过去半个月股价已较最高点203元下跌超过20%。

在经历了近半个月的股价回调后，海天味业市值已缩水超千亿元人民币。截至发稿，海天味业股价为157元，下跌0.42%，总市值5087亿元。