美高官访台隔日 大陆18架军机进入台湾周围空域

中国大陆军方在美国国务次卿克拉奇抵达台湾的第二天早上，派出了18架军机飞过台湾周围空域。

台湾空军透过国防部官网发布新闻稿提到，这些军机今早（18日）逾越台湾海峡中线及进入台湾岸外西南空域，包括两架轰6机、八架歼16机、四架歼11机和四架歼10机。

台湾军方派出空中巡逻及紧急起飞等兵力应对，并进行发布广播驱离和防空飞弹追监。

另据奇摩新闻、TVBS等台媒报道，解放军军机今早一小时内，陆续出现在台湾西南空域、西部空域、北部空域及西北空域，台湾军方连发22次广播驱离。

广播内容一度出现“接近我领空”，而非惯用的“空域”或“ADIZ”，属少见状况。《自由时报》对此分析，解放军军机与台湾的距离越来越近。

台湾空军花莲基地从早上7时起至11时，每批两架F-16战机空优挂载两枚AIM-120中程导弹及两枚响尾蛇导弹，连续紧急起飞达三次之多，已创下成军已来最多的记录。

此外，台湾各基地今天早上7时至11时紧急起飞累计达17次，战机升空警戒的空域除了东部外，几乎全部涵括，全天紧急升空警戒的架数，可能将打破二代机成军20多年来最高记录。

另一方面，大陆军方正式宣布，今天（18日）起在台海附近组织实战化演练，并明指这是针对当前台海形势，维护国家主权和领土完整所采取的正当必要行动。

多架大陆军机在早上现身台湾周围空域，正值中国大陆和美国，以及两岸关系紧张时期。美国国务次卿克拉奇昨天率团抵台，开展为期三天的访问。这是1979年以来最高层级的美国国务院访台官员，也是继上月的美国卫生部长阿扎尔后，华盛顿高官访台。

美媒今早引述消息人士披露，特朗普政府预计不久后将批准包括无人机在内的另一对台重大军售案。