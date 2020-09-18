胡锡进：若台美建立“国家间才有”的关系 相信解放军会解放台湾

中国大陆《环球时报》总编辑胡锡进今天（18日）强调，如果台湾与美国建立起“国家之间才有”的实质性关系，他相信解放军一定会采取军事行动“解放台湾”。

胡锡进在微博上写道，英国广播公司记者辛普森（John Simpson）昨晚采访胡锡进时向他提问，中国是否真的会用“残暴的武力”收复台湾，并将台湾称为“主权国家”。

胡锡进之后提到，他纠正了辛普森的说法，并说很多国家都把台湾视为“主权独立的国家”“不是事实”。

他说：“中国当然不能放弃使用武力的选项。我相信中国不会轻易那么做，但是我们有《反分裂国家法》，如果台湾当局触犯该法，宣布法理‘台独’，或者与美国那样的国家建立起只有国家之间才有的实质性关系，那么我相信解放军一定会采取军事行动解放台湾。”

胡锡进也否认中国是霸凌者，并说中国只是在一些具体的问题上表达不满，而且都是在受到冒犯的情况下采取了一些必要的行动。

他也说：“我们的制裁是阶段性的、就事论事的反应，并没有全面制裁哪个国家，这怎么能算霸凌呢？我们受到了冒犯，难道这种时候我们连做出一点反应的权利都没有吗？”

美国国务院负责东亚和太平洋地区事务的助理国务卿史达伟，昨天便谴责中国最近在全球各地的举措是“目无法纪的欺凌者”才会做出的行为，而不是负责任的国际参与者。