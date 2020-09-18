美国本月20日起禁止下载微信与TikTok 已安装的微信功能将受限

（华盛顿综合电）美国以国家安全为由，将从本20日起禁止在该国境内下载中国手机应用程序微信与抖音国际版TikTok，此前安装的微信将被限制功能，两款应用也会在禁令生效后无法更新。这意味着两款应用将被“去平台化”，即苹果与谷歌的应用商店或可在美国境内访问的任何平台将禁止提供微信与TikTok。

综合路透社与彭博社报道，美国商务部官员指出，美国总统特朗普仍可在20日之前取消该禁令。目前，TikTok的中国母公司字节跳动仍在争取与美国政府达成协议，已使TikTok能在美国存活。

字节跳动已与美国甲骨文（Oracle）及其他公司进行谈判，拟创建一家名为“TikTok Global”的新公司，该公司旨在解决美国对其用户数据安全性的担忧。 但字节跳动的提案仍然需要特朗普的批准。

美国商务部官员称，他们不会在11月12日之前禁止TikTok进行其他技术交易，这将使字节跳动有更多时间与美国业务达成交易。 美国商务部部长罗斯（Wilbur Ross）告诉福克斯商业网络：“基本版本的TikTok将会保持原状，直到11月12日。”

美国官员称，禁令生效后，微信在美国现有用户会感到应用程序卡顿甚至卡停，或失去部分功能，“或许还能用，但功能将大不如前。”已安装TikTok的用户也将在11月12日起有类似的体验，除非字节跳动能在此之前与美国达成协议。

该部门称，禁止美国民众下载TikTok和微信，是通过消除对这些应用的接触并显著降低其功能来保护美国用户。但该禁令不会禁止美国公司在美国以外用微信平台开展业务，这对沃尔玛和星巴克等美国公司来说是好消息，这些公司使用微信的嵌入式“迷你应用程序”来促进交易并吸引中国消费者。

禁令也不会禁止与微信母公司腾讯的其他业务（包括其在线游戏业务）进行交易，也不会禁止苹果，谷歌或其他公司在美国以外的任何地方提供TikTok或微信应用程序。商务部不会惩罚在美国使用TikTok或微信的人，禁令也不会禁止微信或TikTok在美国的数据存储。