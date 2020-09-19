腾讯称已与美国多轮沟通 遗憾未达共识

美国商务部宣布将从明天（20日）起禁止在美国境内下载微信与抖音国际版TikTok，腾讯公司回应称，已与美国政府进行多轮沟通，但很遗憾未达成共识。

腾讯公司的声明称，已知悉美国商务部长针对WeChat在美国国内使用的行政命令最新公布。作为一款服务于海外各地用户的应用，WeChat一直遵守当地法律法规，其数据政策与程序符合全球最严格的隐私标准。

腾讯表示，为了保障美国用户的基本通信权益不受影响，这段时间与美国政府进行了多轮沟通，寻求妥善的解决方案。但很遗憾尚未达成共识。腾讯表示，会继续与美国政府沟通，以争取长期解决方案。

美国以国家安全为由，将从明天起禁止在美国境内下载微信与TikTok，此前安装的微信将被限制功能，两款应用也会在禁令生效后无法更新。

美国官员称，禁令生效后，微信在美国的现有用户会感到应用程序卡顿甚至卡停，或失去部分功能，“或许还能用，但功能将大不如前”。已安装TikTok的用户也将在11月12日起有类似的体验，除非字节跳动能在此之前与美国达成协议。

另据路透社报道，腾讯在美国禁令生效前已经将企业WeChat(微信)应用程序更名为WeCom，将其作为WeChat的潜在替代者。

根据美国专利及商标局的记录，腾讯在8月19日注册了WeCom商标。

腾讯公司的两位消息人士称，WeCom不在美国对WeChat相关交易禁令的范围内。

腾讯对此没有置评。