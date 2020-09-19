三禁政策下 近2000台湾人参加海峡论坛

本届海峡论坛昨晚开幕，福建省台办、海峡论坛组委会副主任钟志刚表示，海峡论坛是两岸民间交流的重要平台，无论两岸关系发生什么变化，两岸民间沟通交流不应断、不应停、不应少。他还说，今年将有近2000名台湾人参加论坛。

据台湾《联合报》报道，第12届海峡论坛昨晚开幕，对于如何看台湾前立法院长王金平最终取消行程一事，钟志刚说，两岸是骨肉一家亲，一家人好商量，凡是支持两岸和平发展，有利于两岸交流合作，有利于两岸人民福祉，无论是谁，大陆都热情欢迎。

针对民进党发布“三禁”，禁止台湾各界参加海峡论坛，钟志刚表示，民进党当局采取各种手段，制造两岸对立，以疫谋独，人为限制两岸交流合作，大陆坚决反对。他说，“青山遮不住，毕竟东流去”，两岸同胞走亲走近，是不可阻挡的趋势，世代洪流，始终坚持对台大政方针，不动摇，大陆将深化融合发展，推进和平统一进程。

钟志刚还说，今年海峡论坛有四个特点：一是广泛关注，二是以云破障，三是聚焦热点，四是突出融合。他说，今年已有三家台资公司在大陆A股上市，使福建的台资上市公司达到五家，可见台资对福建的青睞。

对于本届论坛是否还会发布政策利多，钟志刚表示，为台湾同胞谋福祉，分享大陆发展机遇，一直在路上。是否会再公布惠台利民措施，请拭目以待。

另据台湾媒体报道，根据历届经验，钟志刚所说有近2000名台湾民众出席，应包含已在中国大陆工作的台湾人或台商二代。