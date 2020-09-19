李心草案今日一审开庭 被告人被控过失致人死亡

备受社会关注的李心草案，时隔一年之后有了最新进展，该案一审今天在昆明盘龙区法院开庭。

根据澎湃新闻报道，检察案件信息公开网上月12日公布，该案嫌疑人罗秉乾被盘龙区检察院公诉，涉嫌的罪名是过失致人死亡。

就读于昆明理工大学物联网专业的大二女生李心草去年9月跟室友任某某和男子罗秉乾、李某某昊一同晚餐后辗转三个酒吧消费。次日凌晨2时许，醉酒状态的李心草冲出酒吧坠入盘龙江溺亡。

李心草的亲属事后到事发的桃源街热度酒吧观看监控视频时发现，与李心草一同饮酒的男子罗秉乾压在醉酒的李心草身上，监控视频中还有罗秉乾打李心草耳光的镜头，这与案发后罗秉乾向家属保证没有与李心草有任何接触、刺激、冲突的言辞相矛盾，由此家属怀疑李心草生前遭猥亵。

李心草的表姐陈女士随后到公安机关反映称，李心草在生前疑遭猥亵，鼓楼派出所受案调查。

李心草的母亲陈美莲去年10月将女儿的遭遇通过微博向外界发布，希望查出真相，迅速引发了网友对该案的关注和质疑。

昆明警方成立工作组随即核查该案。10月14日，昆明警方提级成立专案组，对李心草的死亡立案侦查，对盘龙分局前期工作开展倒查。

据此前报道，事发后，因李心草的遗体并无明显外伤，并无证据证明系他杀，家属也没有提出尸检申请，故警方一直没有下发死亡通知书和不予立案通知书。

根据事发前监控视频和罗秉乾、李某某昊等人的供述，事发前醉酒状态的李心草多次冲出酒吧，并摔打桌子上的东西，罗秉乾称压着她是“叫她不要闹了”，打耳光是“把她醒掉”。

盘龙区检察院今年8月对外通报称，当天盘龙区检察院依法对罗秉乾涉嫌过失致人死亡案向昆明市盘龙区法院提起公诉。

该案曾经两次退回补充侦查。今年1月底，李心草案第一次侦查终结，移送昆明市盘龙区检察院审查起诉；3月15日，检方将该案第一次退回公安机关补充侦查。案件第二次移送审查起诉后，检方再次将该案退回公安机关补充侦查，6月30日，第二次补充侦查结束，警方再次将该案移送盘龙区检察院审查起诉。

知情人士介绍，除了被控过失致人死亡的罗秉乾，案发时一同在场的李某某昊和任某燊没有被起诉追究刑事责任，该二人在立案侦办时被批准逮捕，但此后经审查，符合取保候审的条件被取保，目前仍处于取保候审状态。

此外，该知情人透露，在开展倒查、侦办该案的同时，相关部门启动了问责程序，对盘龙分局前期工作中的多名相关责任民警进行了问责处分。

另据李心草家属的请求委托，经云南公安司法鉴定中心和昆明医科大学司法鉴定中心对李心草尸体进行解剖，检材分别进行检验鉴定后，结果显示李心草体内并未发现可疑成分，鉴定结果为溺水死亡。