“美日台”将在李登辉告别礼同框 蔡英文追思文：让台湾成为台湾人的台湾

已故台湾前总统李登辉今天举行追思告别礼拜，台湾总统蔡英文将出席颁发褒扬令、覆盖国旗，并鸣21响矧砲；而美国国务院次卿克拉奇（Keith Krach）、日本前首相森喜朗，也都率团参与，将出现“美日台”同框的历史画面。

根据东森新闻台报道，蔡英文在发布的追思文中回顾，李登辉前总统是时代的开创者。年轻时，他两度负笈海外，学习新知，想要将理想与专业贡献给故乡。回台后，他参与政府工作，想在工业腾飞的年代，为农民找到出路，在民主运动风起云涌的年代，他领导国家，在威权反扑和民主理想之间，带领台湾走过宁静革命 ，让台湾成为台湾人的台湾。

蔡英文还回忆道，90年代曾经和李前总统共事，他对专业的尊重，对民主化、本土化路线的坚持以及对国家主权的坚持态度，让她印象深刻。后来她有幸得到人民所託，担任总统，亲身感受领导国家面临的诸多挑战，和做决策时必须面对的艰难处境，因此更能体会这位民主前辈，当年是带著多坚决的意志，才能在重重挑战中，促成了台湾的民主化。

蔡英文还说，她也经常向李前总统请益，而他总也能秉持长者的风范，与之分享各种他从閲读中得到的新知，并鼓励她在决策时，保持一颗谦卑勇敢的智慧之心。

蔡英文还说，李前总统并不忌讳谈论生死，他在自己的著作、或者与朋友晚辈分享的日常对话中，都经常提到，人要意识到死亡的存在，才会思考活著的意义。“诚宝自然”是他最喜欢的座右铭，这一生，他笃信力行，努力实践。他是时代的开创者，是领导台湾前进的人，也是令人敬重的长者与前辈。

李前总统的一生，是一部台湾近代史的缩影，他经历过殖民统治、走过威权时代。在台湾民主化的过程中，成为了关键人物。他的离开，也代表着台湾人的故事，即将翻开下一页篇章，走过悲情、迎向新生。

蔡英文说，过去一段时间，无论是国际友人的推崇悼念、或者是台北宾馆前的民众排队致意，都显示着李前总统在海内外所受到的爱戴与尊崇。

虽然李前总统已经离世，但他把民主和自由留给台湾，这样的精神，将会引领一代又一代的台湾人民，通过重重考验，追求“生为台湾人的幸福”。愿李前总统安息，也请家属节哀。