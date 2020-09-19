美国微信用户重新在法庭上发起阻止特朗普禁令的诉求

美国的微信用户再次在法庭上发起诉求，以便在周日特朗普政府将微信从美国下架的禁令生效前予以阻止。

根据彭博社报道，美国微信用户联盟根据一位旧金山法官的指令再次尝试阻止当局的行政令。此前美国商务部周五发布了关于将禁止哪些交易的说明。法官将在加利福尼亚时间周六下午1:30开庭考虑该联盟的论点。

美国商务部表示，从周日起将禁止在美国境内与微信及其母公司腾讯有关的现金转账，并且将禁止该应用从供应商那里获得技术服务，此外还将禁止下载该应用。但是政府表示用户不会因个人和企业通讯而受到惩罚。

美国地方法官此前表示，该微信用户团体以特朗普禁令太含糊为由阻止其生效的诉求已经没有实际意义，因当局更新了该行政令的更多细节。

微信用户联盟在周五的法庭文件中辩称，商务部对禁止使用的解释并没有解决其提出的问题。

该组织说：“商务部颁布的指令正好起了相反的作用：禁令的范围仍然不明确，缺少限定词和警告，因此用户会相应担心他们的行为将被禁止。”

特朗普政府表示，这项禁令是出于国家安全担忧，即中国政府通过该应用程序访问数据的能力。在周五法庭文件中，代表美国政府的律师引用了周四在《纽约时报》上发表的一篇评论文章，称中国对微信和其他应用程序的计划甚至比特朗普认为的“还要险恶”。

微信用户联盟则表示，特朗普的命令是由选举年政治推动的。

该团体在一份声明中说：“我们担心的事情已经发生了。尽管美国司法部于周三向法院提供了不会影响个人用户的公开保证，但美国政府仍在全面禁止微信。”

