蓬佩奥谴责中国在美官员访台期间对台进行“军事恫吓”

美国国务卿蓬佩奥昨天谴责中国在美国国务次卿克拉奇（Keith Krach）访问台湾期间对台湾进行“军事恫吓”。克拉奇正在台湾进行为期三天的访问。在此期间，中国军方除了派遣军机多次进入台湾空域以外，并在昨天宣布在台湾海峡附近进行实战演习。

根据美国之音和香港电台报道，正在南美洲国家圭亚那访问的蓬佩奥把北京在克拉奇访问台湾期间在台海附近采取的军事行动称之为“军事恫吓”。

他对媒体表示，“我们派代表团去参加葬礼，中国显然以军事恫吓做出回应。”

美国国务院主管经济增长、能源及环境事务的副国务卿克拉奇星期四傍晚抵达台北，展开三日的访问行程，包括参加9月19日举行的台湾已故前总统李登辉的追思仪式。

台湾总统蔡英文周五晚间在总统官邸宴请了克拉奇及他所率领的访问团，并对美国政府对台湾的支持表示感谢。

在克拉奇访台期间，台湾官员说，18架中国飞机进入了台湾的空域。

与此同时，中国国防部新闻发言人昨天宣布，“今天开始，解放军东部战区在台海附近组织实战化演练。”

这位发言人说，“这是针对当前台海形势、维护国家主权和领土完整所采取的正当必要行动。”

在克拉奇访台之前，中国外交部发言人汪文斌发出警告，对美台官方往来表示坚决反对，并要求美方“停止一切形式的美台官方往来”。

自冠病疫情暴发以来，华盛顿与北京的关系严重恶化。与此同时，华盛顿大幅提升了与台湾的关系，并赞扬台湾是民主典范和世界良善力量。上个月，美国卫生部长阿扎尔(Alex Azar)访问了台湾，引发北京的强烈抗议。

身为内阁成员的阿扎尔是自1979年华盛顿与台北断交以来来访问台湾的美国最高级别在任官员。克拉奇是1979年以来美国国务院访台的最高级别官员 。

除了提升美台之间的官方往来以外，特朗普政府也增加了对台湾的军售。据此前报道，美国计划向台湾出售包括地雷、巡航导弹和无人机在内的多达七套主要武器系统。 台湾的专家认为，这些武器系统将大为提升台湾的防卫作战能力。